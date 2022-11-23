Fas-Hırvatistan maçı öncesi büyük coşku!

23 Kasım 2022 Çarşamba, 14:12

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son finalist Hırvatistan, F Grubu'ndaki ilk maçında Fas ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmanın oynandığı Al Bayt Stadı'nın çevresi, mücadele öncesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Statta Faslı futbolseverlerin daha fazla olduğu gözlenirken, iki takımın taraftarları, mücadelenin başlamasından saatler önce stat etrafında toplandı.

Faslı taraftarlar ülke bayrakları ve yerel kıyafetleriyle dikkat çekerken, Hırvat taraftarlar da klasikleşen damalı desenli formalarıyla stada geldi.

Bazı Faslı taraftarlar, karşılaşma öncesinde stat etrafındaki alanlarda namaz kıldı.

Stat etrafında güvenliği sağlamak için atlı polisler de görev yaptı.