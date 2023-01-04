Fatih Karagümrük'ten yine 4 gol yine 3 puan!

04 Ocak 2023 Çarşamba, 19:49

Fatih Karagümrük, Levent Mercan'ın 35. saniyede ve Mbaye Diagne'nin 12. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İstanbul temsilcisi, Otabek Shukurov'un 47. dakikada attığı golle Kayseri deplasmanında farkı 3'e çıkardı. Kayserispor'da Bernard Mensah, 57. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve durumu 3-1'e getirdi. Fatih Karagümrük'te 2. golünü atan Mbaye Diagne, 63. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durum 4-1 oldu. Karşılaşmada son gol Kayserisporlu İlhan Parlak'tan 72. dakikada geldi.

Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Geçen hafta Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, bu hafta da ligde 4 gollü galibiyet aldı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 19 puana yükseldi. Ligde arka arkaya ikinci yenilgisini alan Kayserispor, 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Kayserispor, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.