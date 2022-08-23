Fatih Terim belgeselinin yayın tarihi belli oldu
Teknik direktör Fatih Terim'in merakla beklenen belgeseli için geri sayım sürüyor. Tecrübeli teknik direktörün kariyerinin ele alındığı belgeselden ilk fragman yayımlandı.
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim adına çekilen belgeselden ilk kareler görücüye çıktı. Netflix, TERİM isimli belgeselden ilk fragmanı paylaştı.
Fatih Terim belgeselinin 15 Eylül Perşembe günü yayımlanacağı açıklandı.
Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih #TERİM 15 Eylül'de sadece Netflix'te. pic.twitter.com/8E5kE58EzF— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) August 23, 2022
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