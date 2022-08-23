Fatih Terim belgeselinin yayın tarihi belli oldu

Teknik direktör Fatih Terim'in merakla beklenen belgeseli için geri sayım sürüyor. Tecrübeli teknik direktörün kariyerinin ele alındığı belgeselden ilk fragman yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 13:35
Fatih Terim belgeselinin yayın tarihi belli oldu
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Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim adına çekilen belgeselden ilk kareler görücüye çıktı. Netflix, TERİM isimli belgeselden ilk fragmanı paylaştı.

Fatih Terim belgeselinin 15 Eylül Perşembe günü yayımlanacağı açıklandı.


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