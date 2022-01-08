Fatih Terim "Bu projeyi savunuyorum"

08 Ocak 2022 Cumartesi, 21:29

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşre Fatih Terim'in açıklamaları...

Hoş değil. Açıkçası beklemediğim bir şeydi. O kadar alıştık ki kaleye gelmeden gol yemeye veya ilk gelen toptan gol yemeye... Yedikten sonra kırıldık, çabuk kırıldık. Üzgünüm tabii. Galatasaray'da ben buna alışkın değilim. Galatasaray hiç alışkın değil.

BU PROJEYİ SAVUNUYORUM

Gençlerin olduğu yerde iniş çıkış olur ama hep inişteyiz. Basit golleri atamıyoruz, bunu söylemekten gına geldi. Golcü dediğimiz oyuncular da yoklar şu anda. Onun da bir sıkıntısı var. Galatasaray kimle çıkarsa çıksın burada kazanmalı bir şekilde. Kazanmayı getirecek iş de altıpastan sonra atabilmek. Bunun başka bir şekli yok. Bunları yaşayacağımızı bilerek bu savaşa girdik. Bu projeyi savunuyorum, savunuyoruz.

Üzgünüz. Galatasaraylılar da, ben de alışkın değiliz. Yaşayacağız göreceğiz. Yaşamak varmış. Sonuna kadar devam edeceğiz. Gerçekten çok üzgünüm.

İçeri giriyordum, tepkiyi duyunca dışarı çıktım hepsini içeri aldım tek tek. Kimse bunu hak etmiyor. Kötü zamanlarında yanlarında ben varım, iyi zamanlarında sahne önünde olmalılar. Çok üzüldüklerini biliyorum. Eskiden biz soyunma odasında ağlardık. Antrenör olduğum ilk günden beri söylüyorum. Maçtan önce düşünerek, maçtan sonra gülerek devam edin. Ağlamak, ağlamamak sizin elinizde. O yüzden kafalarını iki ellerinin arasına alıp düşünecekler ama kötü sözleri hak etmiyorlar. Avrupa'da bizi en iyi temsil edecek, en yukarı çıkaracak olan onlar. Taraftar kızabilir, ama kırıcı olmamalı. Onlar da tabi alışkın değiller. İyi oyunların da yetmediği bir sezon yaşıyoruz. Üzgünüz. Futbolda yaşayıp göreceğiz. Bakalım neler olacak.