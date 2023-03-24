F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus, 'Ya Süper Lig ya da kupa şampiyonluğu' diyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sezonu en az bir kupayla tamamlamak istiyor.
Fenerbahçe, önümüzdeki hafta sonu evinde oynayacağı Beşiktaş derbisini kayıpsız geçerek zirveden kopmak istemiyor. Vodafone Park’taki ilk maç golsüz berabere bitmişti. F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus depremzedeler için oynanan Zenit maçının ardından takıma üç gün izin verdi.
Sakat oyuncular arasındaki Valencia’nın derbide forma giyme ihtimali fazla görünüyor. Diğerlerinin durumu henüz netlik kazanmış değil.
Portekizli çalıştırıcı, bu sezonu en az bir kupayla kapatmak istiyor. “Ya Süper Lig ya da Türkiye Kupası” diyen Jesus ikisini kazanmaları durumunda “Hepimiz mutlu oluruz” yorumunu yapıyor.
Jesus’un sezon sonunda ise F.Bahçe’de kalıp kalmayacağı meçhul. Portekizli bugüne kadar hangi takımda görev alırsa alsın bir yıldan fazla devam etmedi. Jesus, bir ilke imza atıp başkan Ali Koç’la görüşmelerin olumlu geçmesi halinde yeniden takımın başında kalabilir. Bunun için Jesus’un en büyük şartı transfere ayrılacak bütçe ve istediği oyuncuların alınması. Bu sezon bazı transferler Jesus’un dışında gerçekleşti.
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