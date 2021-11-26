Feghouli haftanın takımına seçildi

26 Kasım 2021 Cuma, 22:34

3 milyon 850 bin Avro’luk yıllık ücreti nedeniyle sezon başında gidecek mi kalacak mı tartışmaları yaşanan Cezayirli yıldız, yenilenen ve gençleşen kadroda ilk 11’deki yerini sağlamlaştırdı. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 4 gole imza atan 31 yaşındaki yıldızın sezon sonu sözleşmesi bitecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin, devre arasında Feghouli ile sözleşme uzatma görüşmelerini başlatabileceği öğrenildi. Feghouli, Marsilya maçındaki performansıyla takım arkadaşları Muslera ve Marcao ile birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde 5. haftanın takımına seçildi.

GÖZLER BURAK ELMAS’TA

Disiplin Kurulu’nun Marsilya galibiyetinden kısa süre sonra 6 maç ceza verdiğini açıkladığı Fatih Terim için süreci Galatasaray Başkanı Burak Elmas yönetecek. Sarı-Kırmızılıların, TFF Tahkim Kurulu’na itiraz için dosya hazırladığı, savunmayı Burak Elmas’ın yapmasının beklendiği öğrenildi. Terim, son 11 yılda Süper Lig’de aldığı cezalar nedeniyle 41. kez takımının başında sahaya çıkamayacak.



