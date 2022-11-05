Fenerbahçe Beko ilk mağlubiyetini aldı! Barcelona - Fenerbahçe Beko: 81-80
Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 81-80 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague 6'ncı hafta karşılaşmasında Barcelona'ya deplasmanda 81-80 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı.
İlk yarıyı 39-36 önde kapatan Barcelona'da Nicolas Laprovittola kaydettiği 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Beko'da ise Jonathan Motley'nin 23 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Euroleague'in 7'nci haftasında Fenerbahçe, 10 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Kızılyıldız'ı konuk edecek. Barcelona ise aynı gün deplasmanda Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşacak.
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