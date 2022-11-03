Fenerbahçe Beko’da Dimitris Itoudis sırrı açıkladı! 'Göremediğiniz bir kişi var'
Sezona hem Avrupa'da hem de Türkiye'de muhteşem bir giriş yapan Fenerbahçe Beko’da, koç Dimitris Itoudis başarılarının arkasındaki önemli faktörlerden birini açıkladı.
Euroleague ve Basketbol Süper Ligi’nde sezona etkili bir giriş yapan Fenerbahçe Beko’da, koç Dimitris Itoudis başarılarının arkasındaki önemli faktörlerden birini açıkladı.
BasketNews’den Donatas Urbonas’a konuşan Itoudis, maç içinde kimsenin görmediği ve antrenör ekibine bilgi veren bir canlı gözlemci olduğunu söyledi.
“GÖREMEDİĞİNİZ BİR ADAMIMIZ VAR”
Canlı gözlemcilerinden bahseden Yunan koç, “Kapalı kapılar ardında kimsenin göremediği bir adamımız var. Canlı gözlemci ile çalışıyor. Bu büyük bir şey. Kameralar arkasında tanık olamayacağınız bir sinerji ile çalışıyoruz. Koç ekibi olarak bir takım olmak zorundayız” dedi.
FENERBAHÇE BEKO, YUNAN KOÇLA YENİLMİYOR
Sarı-lacivertliler son mağlubiyetini sezon öncesi Anadolu Efes’e karşı oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında almıştı. 28 Eylül’de oynanan karşılaşmadan bu yana 5 Euroleague, 5 Süper Lig maçında çıkan Itoudis’in ekibi bu maçların hepsini kazandı. Fenerbahçe Beko son olarak Süper Lig’de Pınar Karşıyaka’yı 100-88'lik skorla mağlup etti ve yenilmezliğini sürdürdü.
Euroleague’de geçtiğimiz hafta son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes ile karşılaşan Fenerbahçe Beko’yu bu hafta da zorlu bir karşılaşma bekliyor. Sarı-lacivertliler, 4 Kasım Cuma günü saat 22.30’da İspanya’da ligin iddialı ekiplerinden Barcelona’ya konuk olacak.
Video Haberler
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Baronun kucağına oturan ‘reisçi’
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
- AKP'liler grup toplantısını çocuk parkına çevirdi: 'Kemal pabucu yarım, aday ol da oynayalım'
- Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına seslendi: Kafalarını koparacağım
- Son Dakika: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- CHP'li Levent Gök, Deniz Baykal ile telefonda görüştü: 'Yumruk gibi bir araya gelelim'
- Umur Birand'dan Meral Akşener açıklaması: Yanlışlıkla yayınladık