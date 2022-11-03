Fenerbahçe Beko’da Dimitris Itoudis sırrı açıkladı! 'Göremediğiniz bir kişi var'

03 Kasım 2022 Perşembe, 13:00

Euroleague ve Basketbol Süper Ligi’nde sezona etkili bir giriş yapan Fenerbahçe Beko’da, koç Dimitris Itoudis başarılarının arkasındaki önemli faktörlerden birini açıkladı.

BasketNews’den Donatas Urbonas’a konuşan Itoudis, maç içinde kimsenin görmediği ve antrenör ekibine bilgi veren bir canlı gözlemci olduğunu söyledi.

“GÖREMEDİĞİNİZ BİR ADAMIMIZ VAR”

Canlı gözlemcilerinden bahseden Yunan koç, “Kapalı kapılar ardında kimsenin göremediği bir adamımız var. Canlı gözlemci ile çalışıyor. Bu büyük bir şey. Kameralar arkasında tanık olamayacağınız bir sinerji ile çalışıyoruz. Koç ekibi olarak bir takım olmak zorundayız” dedi.

FENERBAHÇE BEKO, YUNAN KOÇLA YENİLMİYOR

Sarı-lacivertliler son mağlubiyetini sezon öncesi Anadolu Efes’e karşı oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında almıştı. 28 Eylül’de oynanan karşılaşmadan bu yana 5 Euroleague, 5 Süper Lig maçında çıkan Itoudis’in ekibi bu maçların hepsini kazandı. Fenerbahçe Beko son olarak Süper Lig’de Pınar Karşıyaka’yı 100-88'lik skorla mağlup etti ve yenilmezliğini sürdürdü.

Euroleague’de geçtiğimiz hafta son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes ile karşılaşan Fenerbahçe Beko’yu bu hafta da zorlu bir karşılaşma bekliyor. Sarı-lacivertliler, 4 Kasım Cuma günü saat 22.30’da İspanya’da ligin iddialı ekiplerinden Barcelona’ya konuk olacak.