Fenerbahçe, Eskişehir'de 10 kişi kaldı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:51

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 22. dakikada 10 kişi kaldı.

Top bu dakikada orta sahadayken, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler oyunu bir anda durdurdu ve Enner Valencia'ya kırmızı kart gösterdi. Pozisyonun tekrarında Valencia'nın Adil Demirbağ'a müdahalesi görüldü.

Ekvadorlu futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart sonrası bütün oyuncuları yanına çağırdı ve taktik verdi.