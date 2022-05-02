Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi üçüncü sırada tamamladı
Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor’u 3-2 mağlup ederek, Efeler Ligi’ni üçüncü sırada tamamladı.
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 3/4.’lük Etabı ikinci maçında Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde Arkas Spor’un konuğu olan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ilk maçta 3-0’la geçtiği rakibini serinin ikinci maçında ise 3-2 mağlup etti ve lig üçüncüsü oldu.
Sarı-lacivertliler böylece önümüzdeki sezon CEV Cup’ta mücadele etmeye hak kazandı.
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