Fenerbahçe tribünlerinden 3 isme tepki!
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta üç isim tribünlerin tepkisine maruz kaldı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelirken sarı-lacivertli taraftar üç isme tepki gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele golü atan Novak'a asist yapmasına rağmen Mert Hakan'a ve karşılaşmanın 58. dakikasında yerini Pelkas'a bırakan İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de ayrıca Serdar Dursun da tepki gören isimlerden biri oldu.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Zajc'a bırakan Crespo oyundan alkışlarla çıktı.
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