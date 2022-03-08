Fenerbahçe: Türk futbolu böyle bir yönetim şeklini kesinlikle hak etmemektedir
Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun geri kalanında görev yapacak hakem listesini duyurdu. Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sitesinden bir açıklama yayımlayarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararı eleştirdi.
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 13 hakem için aldığı kararın ardından bir açıklama paylaştı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sezonlardır Türkiye Futbol Federasyonu'na,
Merkez Hakem Kurulu'nun yapısına dair eleştirilerimizi, isimler değişse de aynı kalan zihniyete dair güvensizliğimizi, defaatle dile getirmiştik.
Ligimizin bitmesine 10 hafta kala Süper Lig hakem listesinde yapılan, bugüne kadar hiçbir örneği olmayan ve dolayısıyla pek çok soru işaretini barındıran bu son hamle, ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Türk futbolu adına tarihe geçecek olan bugün, bir kez daha yüksek sesle soruyoruz:
TÜRK FUTBOLU KİMLERİN ELİNDEDİR?
PERDE ARKASINDA NELER YAŞANMAKTADIR?
BUGÜN, SEZONUN GERİ KALANINDA GÖREV VERİLMEYECEKLERİ AÇIKLANAN HAKEMLERİN, BU SEZON BOYUNCA ORTA HAKEM VE VAR HAKEMİ OLARAK YÖNETTİKLERİ 150'NİN ÜZERİNDEKİ MAÇ HAKKINDA, NE DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR?
KALAN VE GİDEN HAKEMLER HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENDİ?
LİSTE DIŞI KALANLAR İÇİN NE GEREKÇEYLE BU KARAR VERİLDİ?
YÜKSEK PERFORMANSI DOLAYISIYLA GÖREV SÜRESİ 1 SEZON DAHA UZATILAN BİR HAKEM, BUGÜN NASIL BİR SEBEPLE SEZON ORTASINDA LİSTE DIŞI BIRAKILDI?
Bugün yaşananlar, Türk futbolunda yaşananlara dair duyduğumuz kaygıların hiç de yersiz olmadığını hatta bu kaygılarımızın az bile kaldığını net bir şekilde göstermiştir.
Türk futbolu böyle bir yönetim şeklini kesinlikle hak etmemektedir.
Futbolumuzun bekası adına bu soruları soruyor; yaşanan bu krizin çözüme kavuşturulmasını, hem içerisinde bulunulan paradoksun giderilmesi hem de vicdanların rahatlaması adına ilgililerden gereken açıklamaları acilen talep ediyoruz."
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