Fenerbahçe, Yalova'da farklı kazandı
Fenerbahçe deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 86-60 yendi.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu
Semt77 Yalovaspor: Cosey 10, Jones 8, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez, Emir Gökalp, Williams 11, Can Altıntığ 2, İlkan Karaman 2, Conklin 13, Lee 4, Mert Celep 3, Muhammed Doğan Şenli 7,
Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 4, Şehmus Hazer, Shayok 9, İsmet Akpınar 5, Ekrem Sancaklı 2, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberoviç 10, De Colo 9, Guduric 6, Vesely 12, Booker 10, Ahmet Düverioğlu 14,
1. Periyot: 20-23
Devre: 33-47
3. Periyot: 49-65
5 Faul: Doğan Şenli (28.40), Lee (32.20), Conklin (33.07) (Semt77 Yalovaspor)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Semt77 Yalovaspor'u 86-60 yendi.
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