Fenerbahçe'de 200 milyonluk beklenti!

08 Haziran 2022 Çarşamba, 12:03

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçen hafta mali kongrede kombinelere yüzde 100 zam yapacağını duyurmuştu. "Buna mecburuz. Zam yüzde 100'ün üzerinde olacak. Lütfen homurdanmayın. Fenerbahçe her şeyden önemli diyorsunuz. Hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız. Covid-19 nedeniyle 1.5 senedir tribünden gelir sağlayamadık" ifadelerini kullanan Koç, dediğini yaptı ve yeni rakamları taraftara duyuruldu.

En ucuz kombine 2 bin 950 TL (kale arkası), en pahalısı ise 21 bin 750 TL (Maraton alt E blok) olarak belirlendi. Geçen sezon Maraton alt E Blok 10 bin 200 liradan satılmıştı. Böylelikle fark 11 bin 550 TL oldu. Geçen yıl kale arkası bin 400 liradan satışa sunulmuştu. 700 TL olan öğrenci kombinesinin fiyatı ise bin 475 TL'ye çıkartıldı.

Kombineler saat 09.00 itibarıyla satışta ve öncelik geçen yıldan kombinesi olanlara tanındı. Yer değişikliği ve devir 16 Haziran'da, öncelikli satış 17 Haziran'da, genel satış 18 Haziran'da olacak. Öğrenciler içinse işlemler 22 Haziran'da başlayacak.

HEDEF 200 MİLYON TL

Fenerbahçe 8 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmek isterken yeni sezonda logosuna 5 yıldızı taktı. Sarı-lacivertli yönetim, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a takımın başına getirerek taraftarın kombineye büyük ilgi göstermesini bekliyor.

Sporx'in haberine göre sarı-lacivertli kulüp resmi rakamı açıklamadı ancak geçen sezon 20 binin üzerinde kombine satışı yapmıştı. Haberde, yeni hocası ve yıldız transferleriyle bu sezon satışlardan umutlu olduğu belirtilen sarı-lacivertli yönetimin, rakamın 30 bini geçmesini beklediği kaydedildi. İddiaya göre, Fenerbahçe, bu kombine satışıyla birlikte 200 milyon TL'nin üzerinde gelir bekliyor.