Fenerbahçe'de Abdülkerim Bardakcı iddiası
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin transferi için Konyaspor'la anlaştığı ancak daha sonra Galatasaray'ın devreye girerek kadrosuna dahil ettiği Abdülkerim Bardakcı konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı.
Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Abdülkerim Bardakcı ismi gündeme gelmişti. Tecrübeli futbolcuyla yapılan pazarlıkların ardından sarı-lacivertliler transferden vazgeçti. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transfer olma nedeni ortaya çıktı.
ABDÜLKERİM G.SARAY'DA
Fenerbahçe'nin anlaşma sağlayamadığı Abdülkerim Bardakcı, İstanbul'a gelerek Galatasaray'a imza attı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a transfer için 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
JESUS GERİ ADIM ATILMASINI İSTEDİ
Transferde titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kararları belirleyici oluyor. Milliyet'in haberine göre Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı transferinde geri adım atılmasını Jorge Jesus istedi.
İLK 11'DE OYNAMAYACAK OLMASI KARARINI ETKİLEDİ
Portekizli çalıştırıcı, elinde başta Kim, Szalai ve Serdar Aziz gibi önemli savunmacıların olduğunu belirterek, ekstra bir stopere bu kadar çok para harcanmasını doğru bulmadı. Fenerbahçe'de yöneticilerle konuşan Jesus'un, ilk 11 garantisi veremeyeceği bir isim için kulübün 3 milyon euro civarı bir para ödemesini istemedi. Bu nedenle transferden vazgeçilebileceği mesajını verdi. Bunun üzerine sarı-lacivertli kulüp, Konyasporlu stoper konusunu kapattı.
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