Fenerbahçe ve Hull City, Ozan Tufan transferi konusunda anlaştı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship kulübü Hull City ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2022 Pazar, 09:03
Fenerbahçe ve Hull City, Ozan Tufan transferi konusunda anlaştı
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Fenerbahçe ve Hull City, Ozan Tufan transferi için prensipte anlaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere’ye gidecektir" denildi.

İngiltere Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeyi internet sitesinden taraftarlarıyla paylaştı.

Milli futbolcu, geçen sezon da İngiliz ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olmuş, devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.


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