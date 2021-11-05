Fenerbahçe'de Berke Özer'e geçer not!
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan Berke Özer, Antwerp maçındaki performansıyla beğenileri topladı.
Altay Bayındır'ın omzundan sakatlanıp ameliyat olmasının ardından gözler Berke Özer'e çevrildi.
Genç file bekçisi, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk kez görev yaparken, Alanya mücadelesinin ardından ikinci defa 11'de görev yaptı.
Altay'ın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Berke'nin nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyordu. 21 yaşındaki file bekçisi, kalesinde güven verdi.
Berke Özer, Antwerp'in en önemli silahlarından olan yan toplarda hatasızdı. Başarılı kaleci, Bataille'nin müthiş şutunda da harika bir kurtarış yaptı. Berke, Altay'ın yokluğundaki ilk sınavından başarıyla geçti.
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