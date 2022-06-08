Fenerbahçe'den Altay Bayındır hamlesi!
Transfer operasyonuna son sürat devam eden Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kim Min-Jae, Miguel Crespo, Attila Szalai ve Altay Bayındır başta olmak üzere birçok futbolcusuna teklifler gelen sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile koordineli şekilde çalışıp karar alıyor.
Fenerbahçe'nin as kalecisi Altay Bayındır her geçen sene artan grafiğiyle dikkat çekiyor. Performansıyla göz dolduran Altay, Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre,Fenerbahçe, önlem olarak sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Altay ile yeni sözleşme imzalayacak.
MİLLİ TAKIM DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin yıldız eldiveni Altay Bayındır'ın kontratı gelecek sezon sonunda tamamlanacak. Yönetimden 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir hamle geldi.
Haberde, sarı-lacivertlilerin erken davranarak yıldız eldivenle anlaşmaya vardığı ve kaleyi uzun yıllar daha garanti altına aldığı belirtildi.
Yönetimin, Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştığı iddia edildi.
Başarılı kalecinin milli takım dönüşünde resmi sözleşmeyi imzalayacağı ileri sürüldü.
ŞAMPİYONLUK İSTİYOR
Altay, Fenerbahçe ile kupalar kazanmadan Avrupa'ya gitmek istemediğini belirtmişti. Ciddi teklifler alan 24 yaşındaki kaleci en azından 1 şampiyonluk kupası kaldırmadan ayrılmayı düşünmüyor.
Altay Bayındır geçen sezonun bir bölümünü sakat geçirdi. Genç eldiven 38 lig maçının 24'ünde forma giyerken 20 gol yedi. 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
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