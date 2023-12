Fenerbahçeli kaleciden transfer itirafı: 'Luka Modric ile konuştum...'

Yayınlanma: 06.12.2023 - 13:53

Güncelleme: 06.12.2023 - 13:53

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Sporx'e konuştu. Sarı-lacivertli takıma transferi hakkında ayrıntılar paylaşan Livakovic, şampiyonluk için mücadele etmenin kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu söyledi.

Livakovic'in açıklamaları şu şekilde:

- Milli takımdaki arkadaşların Fenerbahçe'ye transferin hakkında neler söyledi? Luka Modric, Ivan Perisic gibi isimlerle konuştun mu?

"Milli takımdaki arkadaşlarım Fenerbahçe'ye transfer olduğumu duyduklarında çok sevindiler. Hemen hemen hepsi bana tebrik mesajları gönderdiler. Luka Modric ile transferden önce konuştum. Modric, 'Fenerbahçe senin için harika olur. Hedefleri olan, tarihi çok zengin olan, çok büyük bir kulüp' dedi. Luka'yı uzun süredir tanıyorum ve benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Sık sık futbol hakkında sohbet ediyoruz."

Luka Modric

- Transfer süreci nasıl gelişti? Fenerbahçe'ye transfer olmak için Dinamo Zagreb'den izin istediğin doğru mu?

"Transferler bir oyuncunun kariyerindeki en önemli kararlardan biridir. Benim için bir hamle yapmadan önce tüm yönleriyle düşünmek çok önemliydi. Dinamo Zagreb'e gelince; kulübe ve bir oyuncu olarak gelişimimde oynadığı önemli role büyük saygı duyuyorum. Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'de oynama isteğime saygı duydu."

TÜRKİYE İÇİN KİMLERLE KONUŞTU?

- İsmin birçok Avrupa kulübü, Suudi Arabistan ve Galatasaray ile anıldı. Fenerbahçe'ye transfer olmanı sağlayan şey neydi?

"Fenerbahçe birkaç nedenden ötürü öne çıktı. Kulübün geleceğe yönelik planları, başarıya olan bağlılığı ve oyuna olan tutkuları beni çok etkiledi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin çok zengin bir tarihi ve inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak fikri bana çok cazip geldi."

- Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Türkiye hakkında bilgiler almak için kimlerle konuştun?

"Evet, Fenerbahçe'ye transfer olma kararımı vermeden önce birkaç kişiye danıştım. Lig, futbol kültürü ve ne beklemem gerektiği hakkında ilk elden bilgi almak için Türk futboluyla ilgili deneyim kazanmış eski ve mevcut oyuncularla konuştum. Nihayetinde bu konuşmalar Fenerbahçe kararımı pekiştirdi."

DZEKO, TADIC VE ZAVC MİSAFİRPERVERDİ

- Fenerbahçeli taraftarlar seni çok uzun süre bekledi. Kadıköy'de ilk kez oynadığında neler hissettin?

"Fenerbahçe taraftarının önünde oynadığım ilk maç inanılmazdı. Taraftarların yarattığı inanılmaz atmosferle ilgili hikayeler duymuştum ama bunu ilk elden deneyimlemek bambaşka bir şeydi. Taraftarların 90 dakika boyunca verdikleri sarsılmaz destek, bu kulüp için oynamanın bana yüklediği sorumluluğun ağırlığını fark etmemi sağladı."

- Fenerbahçe'nin Dzeko ve Tadic gibi önemli liderleri var. Onlar da senin gibi Balkan. Bu adaptasyonunu kolaylaştırdı mı?

"Kesinlikle! Dzeko, Tadic ve Zajc en başından beri inanılmaz derecede misafirperverlerdi. Benzer şekilde Türkiye'den ve diğer ülkelerden oyuncular da çok misafirperverdi. Bunun için çok minnettarım."

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DERBİSİ

-Türkiye'deki derbiler çok önemlidir. Galatasaray derbisi hakkında neler düşünüyorsun?

"Derbiler dünyanın her yerinde çok özel. Türkiye'de daha da yoğun ve tutku olarak çok başka bir boyutta. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet, dünya futbolundaki en efsanevi en ateşli rekabetlerden biri. Oyuncular için bu maçlar sadece 3 puanla ilgili değildir. Gurur, tarih ve milyonlarca taraftarın duygularıyla ilgildir. Bu derbinin taraftarlar ve kulüp için önemini anlıyorum. Bu derbiyi ilk elden deneyimlemek ve Fenerbahçelileri gururlandırmak için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum."

-Fenerbahçe, Sivasspor karşısında son lig maçını farklı şekilde kazandı. Cumartesi akşamı Beşiktaş'a konuk olacaksınız. Beşiktaş derbisi için neler söylemek istersin?

"İstekli bir oyunla, takım ruhuyla taraftarımızın önünde güzel bir galibiyet elde ettik. Hedeflerimize yürüdüğümüzü gösterdik. Şimdi bizi önemli bir maç daha bekliyor. Uzun lig yolculuğunda aslında her maç 3 puan ancak derbilerin hikayesi tabi ki çok farklı oluyor. Beşiktaş karşısında takım olarak iyi bir performans göstereceğimize, taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Hepimiz sorumluluğumuzun farkındayız. Hocamızla, ekibimizle birlikte en iyi şekilde hazırlanacağız."

Volkan Demirel

"VOLKAN DEMİREL'İN BIRAKTIĞI MİRAS..."

-Volkan Demirel, derbilerde çok iyi performanslar gösterirdi. Onun hakkında neler söylemek istersin?

"Volkan Demirel ile tanışma fırsatına eriştim. Bir insan olarak üzerimde gerçekten iyi bir etki bıraktı. O harika biri. Fenerbahçe forması giyen her kaleci için yüksek standartlar belirledi. Geride bıraktığı mirasın ve sorumluluğun farkındayım."

-Fenerbahçe'nin son şampiyonluğundan bu yana uzun bir süre geçti. Bu sezon kurulan takım çok güçlü. Şampiyonluk hedefi ve bunun getirdiği baskı hakkında neler söylemek istersin?

"Fenerbahçe, çok zengin bir tarihe ve başarı geleneğine sahip bir kulüp. Taraftarların ve kulübün yeni bir şampiyonluk için duyduğu arzunun ve açlığın farkındayım. Bu sezon takımımız bu yolda büyük umut vaad ediyor ve hedeflerimize ulaşmaya adanmış, güçlü ve birlik içinde bir oyuncu grubumuz var. Hedefimiz her zaman zirvede olmak ve şampiyonluk için mücadele etmek. Şampiyonluk için şüphesiz üzerimizde bir baskı var ama bu baskıyı motivasyon olarak kullanıyoruz. Her maça çok iyi odaklanıyoruz. Her zaman en iyi sonucu hedefliyoruz. Bu yaklaşımımızı sürdürerek hedeflerimizi yakalamaya çalışacağız."