Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza'nın oğlundan flaş itiraf

26 Haziran 2022 Pazar, 17:22

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Daniel Güiza, oğlu tarafından suçlanıyor. 2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen oyuncunun adı son dönemde aile içi problemlerle gündemde.

Daniel Güiza'nın oğlu Cristian, babasının Rocio Herrera ile evliliğinin ardından kendisini önemsemediğini itiraf etti. Rocio Herrera ile evlenmeden önce Rocio Aranda ile ilişkisi olan Güiza, Aranda'dan olan oğluna bakmamakla suçlanıyor.

Şimdiki eşi Rocio Herrera ile evlenmeden birkaç gün önce, Güiza’nın oğlu velayet davasında konuşmuş ve babası hakkında, "Birlikte çok kötü zamanlar geçirdik ve o bana her zaman her şeyi verdi. Babama yaptıkları için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

''SOKAKTA UYUDUĞUMU BİLE BİLMİYOR''

AS'ta yer alan habere göre; “Sálvame” adlı programda konuşan Cristian, eski Fenerbahçeli hakkında şunları söyledi:

"Babam beni terk etti. Hiçbir şeyim yok. Yavaş yavaş benden uzaklaştı. Sebebini bilmiyorum ama sanırım zaten bir ailesi var ve bizi unutacak. Büyüleyici bir dağ evinde kalıyor. Babamın köpekleri benden daha iyi yaşıyor. Sokakta uyuduğumu bile bilmiyor. Bir arkadaşımın evinde yaşıyorum."