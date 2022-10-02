Ferdi Kadıoğlu: '1 puan kötü değil'

Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, '1 puan kötü değil' dedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 22:20
Ferdi Kadıoğlu: '1 puan kötü değil'
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Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi." dedi.

Ferdi ayrıca, "Beşiktaş deplasmanında 1 puan kötü değil. Maçı ilk yarı koparabilirdik. İkinci yarı daha zordu." ifadelerini kullandı.


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