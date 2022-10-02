Ferdi Kadıoğlu: '1 puan kötü değil'
Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, '1 puan kötü değil' dedi.
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi." dedi.
Ferdi ayrıca, "Beşiktaş deplasmanında 1 puan kötü değil. Maçı ilk yarı koparabilirdik. İkinci yarı daha zordu." ifadelerini kullandı.
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