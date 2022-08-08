Fernando Muslera'dan penaltılara geçit yok

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:48

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Bafetimbi Gomis'in golüyle 3 puanı alan sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera'nın kalede gösterdiği üstün performans taraftarı mutlu etti.

Ligin ilk haftasında Antalyaspor karşısında Luiz Adriano'nun penaltı vuruşunu engelleyen Muslera, geçen sezon da Karagümrük'ün penaltı vuruşunun gol olmasına izin vermemişti. Kaptan kalesine gelen son iki penaltı atışına da izin vermedi.

Fernando Muslera, Luiz Adriano'nun penaltısı ile kariyerindeki 19. penaltı kurtarışını yapmış oldu.