Fernando Santos: "Katar'a gidemezsek görevi bırakırım"
Portekiz Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Fernando Santos, Dünya Kupası'na katılamamaları durumunda görevini bırakacağını söyledi.
Portekiz Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Fernando Santos, Play-off'u geçemezlerse görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Fernando Santos yaptığı açıklamada, "Eğer Dünya Kupası'na gidemezsek, görevi bırakacağım. Bu olursa konuşmamıza gerek yok. Ama böyle bir şey olmayacak. Bu sözü Başkana verdim, hedeflerimize ulaştığımız sürece birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Portekiz, Dünya Kupası elemeleri A Grubu'nda Sirbistan'a mağlup olmasıyla Play-off'a kalmıştı.
Video Haberler
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Marketlerde karneyle satış dönemi başladı
- AKP'nin ilham kaynağı hakkında suç duyuruları
- Erdoğan ile Soylu karşı karşıya geldi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Otomotiv devinden ‘Türkiye’ kararı
- AKP kulisleri hareketlendi
- Mahkemeden Soylu'ya kötü haber
- Karamollaoğlu'ndan yeni 'Erdoğan' açıklaması
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- Orhan Gencebay'ın hakkındaki iddialar doğru çıktı