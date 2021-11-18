Fernando Santos: "Katar'a gidemezsek görevi bırakırım"

Portekiz Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Fernando Santos, Dünya Kupası'na katılamamaları durumunda görevini bırakacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2021 Perşembe, 16:49
Fernando Santos:
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Portekiz Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Fernando Santos, Play-off'u geçemezlerse görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Fernando Santos yaptığı açıklamada, "Eğer Dünya Kupası'na gidemezsek, görevi bırakacağım. Bu olursa konuşmamıza gerek yok. Ama böyle bir şey olmayacak. Bu sözü Başkana verdim, hedeflerimize ulaştığımız sürece birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Portekiz, Dünya Kupası elemeleri A Grubu'nda Sirbistan'a mağlup olmasıyla Play-off'a kalmıştı.


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