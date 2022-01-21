Franck Ribery'nin Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi

İtalya'da Salernitana'da forma giyen Franck Ribery için 2 Süper Lig ekibinin devrede olduğu iddia edildi. Fransız basınına göre, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük, Ribery için fırsat kolluyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 09:49
Franck Ribery'nin Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi
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Bir dönem Galatasaray forması giyen ve ardından Marsilya ve Bayern Münih formaları ile kariyerinde zirveye ulaşan Franck Ribery, yeniden Türkiye'ye dönebilir.

Foot Mercato'da yer alan habere göre tecrübeli Fransız yıldız için Süper Lig'den Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük devrede.

Fiorentina'dan sonra bir başka İtalyan temsilcisi Salernitana'ya transfer olan Ribery, bu sezon 12 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.

38 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.


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