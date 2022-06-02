Galatasaray NEF-Anadolu Efes serisinde 4. maç heyecanı

02 Haziran 2022 Perşembe, 10:53

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin dördüncü maçı bugün oynanacak.

Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede Anadolu Efes 2-1 önde bulunuyor. Galatasaray Nef serinin ilk maçını 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, yarın kazanması durumunda finale yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Karşılaşmanın Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle sona ermesi durumunda ise finale çıkacak takım, beşinci maç sonunda belli olacak.

GALİBİYET SAYISINDA EFES'İN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan 120 karşılaşmada Efes 90, Galatasaray 30 galibiyet elde etti.

İki ekip arasında Türkiye Ligi'nde oynanan 111 karşılaşmada Anadolu Efes 82, Galatasaray 29 galibiyet aldı.

Türkiye Kupası'nda iki takım arasında oynanan sekiz karşılaşmanın yedisinden Anadolu Efes galibiyet ile ayrılırken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ve Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan tek karşılaşmada ise İzmir ekibi sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren play off'larda bugüne kadar 10 kez eşleşirken, Efes 10 eşleşmenin yedisinde gülen taraf oldu.