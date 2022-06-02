Galatasaray NEF-Anadolu Efes serisinde 4. maç heyecanı
ING Basketbol Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Galatasaray NEF ile Anadolu Efes tekrar kozlarını paylaşacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin dördüncü maçı bugün oynanacak.
Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede Anadolu Efes 2-1 önde bulunuyor. Galatasaray Nef serinin ilk maçını 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, yarın kazanması durumunda finale yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Karşılaşmanın Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle sona ermesi durumunda ise finale çıkacak takım, beşinci maç sonunda belli olacak.
GALİBİYET SAYISINDA EFES'İN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan 120 karşılaşmada Efes 90, Galatasaray 30 galibiyet elde etti.
İki ekip arasında Türkiye Ligi'nde oynanan 111 karşılaşmada Anadolu Efes 82, Galatasaray 29 galibiyet aldı.
Türkiye Kupası'nda iki takım arasında oynanan sekiz karşılaşmanın yedisinden Anadolu Efes galibiyet ile ayrılırken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ve Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan tek karşılaşmada ise İzmir ekibi sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu.
Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren play off'larda bugüne kadar 10 kez eşleşirken, Efes 10 eşleşmenin yedisinde gülen taraf oldu.
Video Haberler
- 4 göçmen kaçakçısına tutuklama
- Önce bıçakladı, sonra başında sela okudu
- Korkutan görüntü: Su kırmızıya döndü
- Ailenin tartışması polis merkezinde bitti
- Nehir bataklığa döndü!
- Sultangazi'de motosikletteki siparişi çaldılar
- Öldürdüğü kişinin başında Sela okudu
- Ayşe Varol'u yaralayan emekli polis yaşamına son verdi
- Anne ve bebeğinin ölümüne neden oldu;'Geçmiş olsun' dedi
- Sağanak sonrası göçük: Anne ve 2 oğlu öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ağzını bozdu
- 'Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı
- İfadeleri ortaya çıktı
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
- 'Ağzına yüreğine sağlık Cumhurbaşkanım...'
- AKP son 15 yılın en düşük seviyesinde!
- 'Sürtük' sansürü
- Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi