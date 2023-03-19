Galatasaray'da Okan Buruk'tan yıldızlara uyarı

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 15:23

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 15:27

Süper Lig’de tam 5 ay sonra mağlubiyet alan ve 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, milli arada harekete geçecek.

2-1’lik Konyaspor mağlubiyeti sonrasında genç teknik direktör, gece geç saatlere kadar mesai harcadı. 90 dakika sonunda düzenlediği basın toplantısında özeleştiri yapan ve 'hatalıyım' diyen Okan Buruk, bu skorun gerekçelerini ve ekip olarak hatalarını sıralarken, alacağı tedbirlerin de ipuçlarını verdi. Başarılı teknik direktör, bir önceki hafta Kasımpaşa maçında da galibiyet alınsa da oyun gücü olarak eksiklerinin olduğuna dikkat çekti.

TÜM FUTBOLCULARA UYARI

Hürriyet'in haberine göre, milli arada futbolcular özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyarılacak. Kasımpaşa galibiyeti sonrasında, sık sık birlikte dışarı çıkan Mauro Icardi ve Lucas Torreira, gece geç saatlere kadar eğlenmiş, Arjantinli golcü magazin sayfalarına manşet olmuştu.

Icardi 2 haftadır ligde gol atamamıştı. Özel hayatında dalgalanmalar yaşayan Torreira da, Konya’da 11’de yer almamıştı. Haberde Galatasaray Kulübü'nün, iki yıldız oyuncusu başta olmak üzere tüm futbolcularını uyaracağı belirtildi.

Dries Mertens

MERTENS'İN YERİ DOLMADI

Dries Mertens’in oyun planındaki ağırlığı, yokluğunda ortaya çıktı. Mata ve Rachica boşluğu dolduramazken Mertens’in aradan sonra takıma dönecek olmasıyla beraber üretken bir performans sergileyeceği görüşü ön plana çıktı.