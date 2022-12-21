Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray, Golden Foot Ödülü alan Fatih Terim'i sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2022 Çarşamba, 22:20
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
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Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.


Fatih Terim'in Golden Foot ödülü için Fransa'ya gittiği videoya yanıt olarak yapılan açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti!

Tebrikler Fatih Terim" 


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