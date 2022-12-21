Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray, Golden Foot Ödülü alan Fatih Terim'i sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.
Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti! ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 21, 2022
?? Tebrikler @fatihterim! ???? https://t.co/kOJsdI6DM3
Fatih Terim'in Golden Foot ödülü için Fransa'ya gittiği videoya yanıt olarak yapılan açıklamada şu sözlere yer verdi:
"Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti!
Tebrikler Fatih Terim"
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