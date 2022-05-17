Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin 22. yıl dönümü

17 Mayıs 2022 Salı, 10:13

Galatasaray Kulübü, 1999-2000 sezonunda kazanılan UEFA Kupası zaferinin 22. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların yaptığı paylaşımda, "Türk futbol tarihinde kazanılmış en büyük zafer! Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu! Namağlup UEFA Kupası Şampiyonu Galatasaray!" ifadeleri yer aldı.

Türk futbol tarihinde kazanılmış en büyük zafer! Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu!



Namağlup UEFA Kupası Şampiyonu Galatasaray! #17Mayıs2000 #TarihBirKereYazıldı pic.twitter.com/wSToGsVSju — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 17, 2022

Sarı-kırmızılıların yaptığı "Günaydın Galatasaray Ailesi" paylaşımında da, UEFA Kupası zaferinin 22. yılına ithafen dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in fotoğrafları yer aldı.

Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olarak Avrupa'daki mücadelesine UEFA Kupası ile devam etmiş, finale gelene kadar İtalya'nın Bologna, Almanya'nın Borussia Dortmund, İspanya'nın Real Mallorca ve İngiltere'nin Leeds United takımlarını kupanın dışına itmişti.

Sarı-kırmızılılar, 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynanan finalde ise bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçın ardından penaltı atışlarıyla üstünlük sağlayarak UEFA Kupası'nı kazanmıştı.