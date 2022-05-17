Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin 22. yıl dönümü
Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanmasının 22. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Galatasaray Kulübü, 1999-2000 sezonunda kazanılan UEFA Kupası zaferinin 22. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların yaptığı paylaşımda, "Türk futbol tarihinde kazanılmış en büyük zafer! Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu! Namağlup UEFA Kupası Şampiyonu Galatasaray!" ifadeleri yer aldı.
Türk futbol tarihinde kazanılmış en büyük zafer! Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 17, 2022
Namağlup UEFA Kupası Şampiyonu Galatasaray! #17Mayıs2000 #TarihBirKereYazıldı pic.twitter.com/wSToGsVSju
Sarı-kırmızılıların yaptığı "Günaydın Galatasaray Ailesi" paylaşımında da, UEFA Kupası zaferinin 22. yılına ithafen dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in fotoğrafları yer aldı.
Günaydın #Galatasaray Ailesi #17Mayıs2000 #TarihBirKereYazıldı pic.twitter.com/iDqv0zYNkn— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 17, 2022
Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olarak Avrupa'daki mücadelesine UEFA Kupası ile devam etmiş, finale gelene kadar İtalya'nın Bologna, Almanya'nın Borussia Dortmund, İspanya'nın Real Mallorca ve İngiltere'nin Leeds United takımlarını kupanın dışına itmişti.
Sarı-kırmızılılar, 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynanan finalde ise bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçın ardından penaltı atışlarıyla üstünlük sağlayarak UEFA Kupası'nı kazanmıştı.
Video Haberler
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Evlenmeyi kabul etmediği bahanesiyle Sinem'i katletti
- CHP'li vekil, Dar Hejiroke'yi Meclis'te söyledi
- Kağıt toplayıcılarının 'karton deposunda' yangın
- Play-off maçı öncesi büyük gerilim!
- AKP'li başkandan yurttaşa: 'Densizlik, hadsizlik yapma'
- İmza attı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı
- Kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu
- Hindistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 8 kişi öldü
- Nebati'ye göre ekonomi 'sürekli büyüyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Öz kızına cinsel saldırıda bulunan babaya tahliye
- Kadıköy Belediyesi'ne operasyon!
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 zam geldi
- Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?
- Oylama yapıldı, 'NATO' kararı çıktı
- Bahçeli'den kürsüde 'gaf'
- Bir büyük zam haberi daha!
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Çarpıcı 'AKP' ayrıntısı: Yalnızca yüzde 4,2