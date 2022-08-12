Galatasaraylı Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçecek
Socios.com uygulamasını indirerek $GAL Fan Token alan taraftarlar 10, 16 ve 21 numaralı formalardan birisine oy kullanarak Dries Mertens'in forma numarasını seçecek.
Galatasaray, resmi fan token partneri Socios.com ile yeni transferi Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in giyeceği formayı taraftarlara seçtirecek.
Socios.com uygulamasını indirerek $GAL Fan Token alan taraftarlar, uygulama üzerinden yapılacak oylama ile tecrübeli golcünün giyeceği sarı-kırmızılı formanın numarasını belirleyecek.
Taraftarların oy kullanabilmesi için sadece 1 $GAL Fan Token sahibi olması yeterli olacak. 10, 16 ve 21 forma numaraların yer aldığı ve dün akşam başlayan oylama, 24 saatlik sürenin ardından bu akşam sona erecek.
Mertens, sezon boyunca $GAL Fan Token sahiplerinin seçtiği forma numarası ile sahadaki yerini alacak.
Serie A'da 295 maça çıkıp 113 kez fileleri havalandıran ve önceki takımı Napoli'de "kulüp tarihinin en golcü oyuncusu" olarak kayıtlara geçen tecrübeli futbolcu, Belçika Milli Takımı formasıyla 105 karşılaşmada 21 gol atmıştı.
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