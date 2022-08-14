Gaziantep FK 1 attı 3 aldı!

14 Ağustos 2022 Pazar, 21:23

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golü 47. dakikada Ertuğrul Ersoy kaydetti.

Ankaragücü'ne karşı kendi evinde hiç kaybetmeyen ve rakibine karşı 5. maçında 2. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 4'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü ise VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.