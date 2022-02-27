Gaziantep'e İzmir'de geçit yok!
Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Altay, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı Altay ile Erol Bulut'ın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı. Altay'ın gollerini 10. dakikada Thaciano, 22'de kendi kalesine Doğan Erdoğan, 51'de Andre Polo kaydetti. Gaziantep FK'nın gollerini 18 (p) ve 26. dakikalarda Alexandru Maxim attı.
Alınan bu sonucun ardından Altay puanını 25 yaparken, son 4 maçında 7. puanını aldı. Gaziantep FK ise 36 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Altay, Karagümrük deplasmanına gidecek. Gaziantep FK sahasında Hatayspor'u konuk edecek.
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