Gençlerbirliği 9 maçtır kazanamıyor
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 9 maça çıktı.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 9 maçta sahadan galibiyetle ayrılamadı.
Başkent ekibi, ligin 12. haftasında dün deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Teknik direktör Taşkın Aksoy ile yolların ayrılmasının ardından kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetiminde maça çıkan kırmızı-siyahlılar, 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik eşitliği yakaladı.
Sahadan bir puanla ayrılan ve 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı.
Ligde 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan başkent temsilcisi, 18. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği, ligde tek galibiyetini 2-1'lik skorla Dyorex Boluspor karşısında elde etmişti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 9 Kasım Çarşamba günü Bayburt Özel İdarespor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek.
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- Birçok tiplemeye hayat vermişti... Son hali gündem oldu
- Erdoğan'ı çileden çıkaracak soru
- İktidarın oyları neden düşmüyor?
- Bir madende daha patlama!
- 'Desteğine ihtiyacımız var...'
- Ekrem İmamoğlu'nu hedef alayım derken...
- Cübbeli'den İTO provokasyonu
- Selahattin Demirtaş'tan 4 sorulu anket
- Meteoroloji saat vererek uyardı