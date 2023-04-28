Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet
Spor Toto 1. Lig'de düşme potasında yer alan Gençlerbirliği, sahasında Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Himmet Ertürk ve 66. dakikada Souleymane Doukara attı. Bodrumspor'un tek golü 60. dakikada penaltıdan Hakan Özmert'ten geldi.
Gençlerbirliği'nde Phillipp Angeler, 62. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Bodrumspor'da da Erdem Çetinkaya, 90+12'de kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, 31 puana yükseldi. Bodrumspor, 55 puanda kaldı.
Gençlerbirliği, ligde gelecek hafta Erzurumspor FK deplasmanına gidecek. Bodrumspor, sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.
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