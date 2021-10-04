Göztepe'den VAR'ın müdahale etmemesine eleştiri
Göztepe'den Giresunspor maçındaki bir pozisyona VAR'ın müdahale etmemesine eleştiri geldi.
Süper Lig'de GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Göztepe, Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki pozisyona Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosunun müdahale etmemesini eleştirdi.
Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dünkü GZT Giresunspor müsabakasında Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki ikili mücadelenin görüntüleri kullanıldı.
Paylaşımda "Soruyoruz! Herhangi bir dövüş sporunda bile dirsek atmak yasakken, futbolda ne zaman serbest oldu? #haVARhaYok Ne fark eder!" ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Eşinin cinsel içerikli videosunu izleten isim konuştu
- İsmi belli oldu, yeni parti geliyor
- Sigaraya zam geldi!
- Davutoğlu'ndan çarpıcı Erdoğan iddiası
- BAE’den Türkiye açıklaması
- Erdoğan markette alışveriş yaptı
- İmamdan Atatürk düşmanlığı!
- Erdoğan ve Altun’a meydan okudu
- Uğur Şahin'den kritik açıklama