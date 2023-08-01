Gremio açıkladı! Joao Pedro imzaya gidiyor
Brezilya ekibi Gremio, Fenerbahçeli Joao Pedro ile anlaşmaya vardığını ve sağlık kontrolleri sonrası resmi imzaların atılacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Joao Pedro Gremio ile resmen anlaşmaya vardı.
Brezilya kulübünün yaptığı açıklamada oyuncuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldı. Transferin tamamlanması için oyuncunun Brezilya'ya hareket ettiği ve Salı günü Porto Allegre'ye ulaşacağı kaydedildi. 2 Ağustos günü ise sağlık kontrollerinin olduğu ifade edildi.
MALİYETLER HENÜZ AÇIKLANMADI
Sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde resmi sözleşmenin yapılacağı aktarıldı. Brezilya kulübü, transferin maliyetine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapmadı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe, Joao Pedro'yu geçen sezon Cagliari'den kadrosuna katmıştı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 28 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK açıkladı: Çift maaş alma imkanı
- Kredi kartlarına taksit kısıtlaması
- Real Madrid'in Arda Güler planı
- Esenyurt'taki cinayette flaş gelişme
- 'Tekel bayisi' vahşetine yayın yasağı!
- 'Can güvenliğim yok!'
- İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği
- Finali nerede oynamak istediklerini açıkladı
- Ünlü sanatçı kısmi felç geçirdi
- AKP'li Külünk'ün hedefinde Acun Ilıcalı var