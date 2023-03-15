Haaland öyle istedi, Manchester City çeyrek finale çıktı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 07:52

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 07:52

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Manchester City, sahasında Red Bull Leipzig'i konuk etti.

Ettihad Stadı'nda oynanan ve ilk maçı 1-1 biten mücadelenin rövanşında Manchester City, rakibini 7-0 mağlup etti ve toplamda 8-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın başlama düdüğü çaldığı andan itibaren futbolseverler tam olarak Erling Haaland şovunu seyre daldı. 22. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Norveçli yıldız, 24 ve 45+2'deki golleriyle takımının ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamasını sağladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Manchester City, 49'da İlkay Gündoğan'ın golüyle 4-0'ı yakalarken 53 ve 57'de Haaland'ın golleriyle skor 6-0 oldu. 22 yaşındaki süper yıldız 5 dakika sonra ise Pep Guardiola tarafından oyundan alındı. 90+2'de ise Kevin De Bruyne'ün attığı golle maç 7-0 tamamlandı.

Erling Haaland bu sezon oynadığı 35 maçta 39 gole ulaşarak formunun zirvesinde olduuğnu gösterdi. Öte yandan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 25. maçında 34. golünü attı, bu sayıya en erken yaşta ve en hızlı ulaşan isim olarak tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin rakibini belirleyecek olan çeyrek final ve yarı final kura çekimi ise 17 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki House of European Football'da yapılacak.