Hakan Çalhanoğlu: 'Yıllar sonra bu başarı mutluluk verici'

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 07:43

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 07:43

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Porto'yu elediği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu maç sonu değerlendirmesinde, "Şampiyonlar Ligi'nde herşey olabiliyor. Bu maç bize motivasyon oldu ve iyi bir iş çıkardık. Son düdüğe kadar gayretimizi gösterdik ve çeyrek finale yükseldik" diye konuştu.

Çalhanoğlu 2011 yılından sonra ilk kez çeyrek finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bunca yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu başarıyı yakalamak büyük mutluluk veriyor. Takımımızla gurur duyuyoruz. Hatalar yaptık ama harika bir iş çıkardık. Zor oldu ama takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Porto maçındaki performansıyla maçın en iyi oyuncusu seçildi. Çalhanoğlu ilk maçın da en iyi oyuncusu seçilmişti.