Hakan Keleş: "Üç puanı hak ettik"

05 Mart 2022 Cumartesi, 20:04

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maç boyunca sakin kalmayı ve iyi oyun oynamayı başardıklarını kaydetti.

Keleş, iki hafta rakiplere karşı 6 puan çıkardıklarına değinen Keleş, şöyle devam etti:

"Maça iyi başladık ama duran toptan gol yedik. Duran top bizim hastalığımız. Bunu çözemedik, bizi sıkıntıya soktu. İlk devrenin bitişi ve ikinci yarının başında attığımız gollerle 2-1 öne geçtik. Son anlarda rakibin uzun toplarına karşı biraz baskı yememize rağmen kazanmasını bildik. Oyuncularımın performansından memnunum. Böyle bir deplasmandan üç puan ile dönmek çok iyi. Önümüzde Antep maçı var. Bizim için çok önem arz ediyor. Onu da kazanırsak hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz."

Deplasmanda oynamaları gereken şekilde oynadıklarına işaret eden Keleş, "İlk yarı sahamızda biraz açık verdik. İkinci yarı daha doğru oynadık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. İkili mücadeleler, istatistikler bizden yana olabilir. Bugün en önemli şey sakin kalabilmekti. Rakibimiz çok stresli maça çıkıyordu. Biz biraz daha sakin kaldık. Çoğu bölümünde iyi oynadık. Üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansını değerlendiren Keleş, maç öncesi de aynı düşüncelerde olduğunu, kendisini yanıltmadığını sözlerine ekledi.