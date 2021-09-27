Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg-Lille maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg-Lille maçında düdük çalacak. Fransa'nın Lille ekibi'nde Burak, Zeki ve Yusuf forma giyiyor.
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Avusturya'nın Salzburg ile Fransa'nın Lille takımları arasında 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu müsabakasını yönetecek.
Lille takımında Burak, Yusuf Yazıcı ve Zeki forma giyiyor.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Salzburg Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers ise AVAR olarak görev alacak.
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