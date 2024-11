Hasan Arat'tan flaş hakem açıklaması: 'Bu lig iki takımın ligi değil'

Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:24

Güncelleme: 21.11.2024 - 15:29

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF ve yabancı VAR hakemi hakkında konuştu.

Hasan Arat'ın açıklamaları:

"BU BEŞİKTAŞ'IN PROJESİ"

"Dün akşam saat beşten sonra yapmayı karar aldığımı ve başlattığımız SuperApp uygulaması hayata geçti. Güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmada Türkiye'nin değerli kuruluşlarını bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz. 14 saatlik sürede eşine ender rastlanan bir yoğunlukla karşılaştık. Dün bu gösterilen teveccüh, Beşiktaş'ın büyüklüğünden geliyor. Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. 14 saat içerisinde indirme adedimiz 230 bin. Bu çok ciddi bir rakam. Uygulamayı indirip yapılan kayıt 100 bin 571. Sabaha kadar iyileştirmeler yapıldı. Çok mutluyuz. Emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Beşiktaş camiasına şükranlarımı sunuyorum. Beşiktaş camiası sahiplenmiştir. Teknik sıkıntı yaşansa bile hoşgörüyle karşılanmıştır. Bu Beşiktaş'ın projesi. Beşiktaş'a çok güzel bir proje yaptığımıza inanıyoruz. Bunun sürdürülebilir olması çok önemli."

KARA DUVAR PROJESİNDE SON DURUM

"4.5 yıllık planlarımız da vardı, 1.5 yıllık planlarımız da vardı. Biz şu anda yüzde 72 seviyesindeyiz hedeflerimizi gerçekleştirmede. Dijital App'i bir tane olarak görebilirsiniz ama özgül ağırlık olarak en önemlilerinden. Işıklandırmanın FIFA standartlarında olmadığını ve eski bir teknoloji olduğunu bilmiyorduk. Onu gerçekleştirdik. Kara Duvar projesiyle ilgilili ön izinlerin hepsi alındı. Sadece İçişleri Bakanlığı'nda sayıyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Dönüp baktığımızda tarihsel değişimlerin yapıldığını düşünüyoruz. Tüzük değişikliğinin yapıldığı kongreyi çok önemli görüyoruz. Tüpraş Stadyumu'nda değişiklikler oldu. Çimler ve yenilemeler bizim planlamamızda yoktu. Konsere verildiğini bilmiyorduk. Konsere karşı çıkmıyoruz, şekline karşı olduğumuz belirttik. Beşiktaş TV Dijital'in sözünü vermiştik, deneme yayınları yapılıyor ve o devreye girecek. Büyük projelerde hemen devreye giremezsiniz. Biz kendimizi 11 aylık dönemde bir şeyler toparlamış gibi görüyoruz. Bu 1.5 senelik vaatler değildi. Tüm zorluklara rağmen hızlı gittiğimizi düşünüyoruz."

"KULÜPLER BU BORÇLARLA DEVAM EDEMEZ"

"Türkiye'de bütün kulüplerin sorunu var. Nakit yönetim sorunu var. Bankalar Birliği anlaşması olan kulüplerin hepsinin gelirlerinin yarısı gidiyor. Bizim Akaratler binamızın değeri kadar her yıl faiz ödemek zorundayız, her kulüpler böyle. Kulüpler kendi markasından iddia gelirlerinden on binde altı alıyor. Bu işin mutlak suretle resmi olması ve kulüplerin bu kazançları elde etmesi lazım. Yayın gelirleri 500 milyon dolardan 182 milyon dolara inmiş durumda. Beşiktaş yayın gelirlerinden geçen sene 4.6 milyon euro gelir kazanmış. İki tane kanat oyuncusunun maaşı diyebilirsiniz. UEFA'dan geçen sezon katılım bedeli olarak 8.5 milyon euro kazanmışız. Buralarda büyük sorunlar var. Kulüpler bu borçlarla devam edemez. Devam etmesi de mümkün değil.

ADAYLIK SORUSUNA YANIT

"Şu anda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Kurulu'nun oylarıyla seçildik. Genel kurul üyelerimizin bu yetki çerçevesinde tüzük gereği nasıl haraket etmemiz gerekiyorsa öyle hareket edeceğiz. Bu tüzük adaylığın ne zaman açıklanacağıyla ilgili metinler doludur. Kimsenin haftalık programına göre hareket etmeyiz. Bunları bir kenara bırakacak olursak önemli olan tek gündem Beşiktaş tüzüğüdür. Beşiktaş'ı temsilen bu makamda bulunmanın sorumlulukları var. Sorumluluktan kaçmadan bunları gerçekleştiriyoruz. Beşiktaş'ın mali genel kurulları önemli yerlerdir. Geleceksiniz, hakaret etmeden dertleşeceksiniz. Yönetimin hatası varsa söyleyeceksiniz. Bu iş sosyal medyadan, gazete röportajlarından, televizyon programlarından olacak şeyler değildir. Adaylık konusu gündememizde olmadığını bilmenizi istiyorum. Bizim için birinci konu mali olarak sürdürülebililir olması ve Futbol A takımımızın başarıl olması. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli eski yönetici arkadaşlarımızın açıklamalarını değerli buluyorum. Onlar Beşiktaşlı. Kendi yaşadıkları sıkıntılı günlerin benzerini belki de burada gördüler, ona dikkat etmeye çalıştılar. Beşiktaş bireysel olarak korunacak yer değildir."

'BİZ YAPI OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

"Geçtiğimiz hafta TFF'ye yapmış olduğumuz ziyaret son derece önemli bir görüşmeydi. Bu görüşmede en önemlisi futbolda adaletin yeniden olmasıydı. Israrımızda şu var, hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz. Hakem o anda görmeyebilir. Burada birincisi yayıncı kuruluşun çok hassas olması lazım. Herkese adaletli görüntü vermesi lazım. Bunun öyle bir sosyolojik yanı var ki insanlar o anı bekliyor. 7-8 dakika bakılacak işler değil bunlar. Böyle bir şey yok. Adil bir çalışma yok şu anda. Bu sistemin kurucuları var. Bu sistemin kurucuları bu işten vazgeçmiyor. Bu iş çözülmeden futbolda rekabet edilemez. Yurt dışına çıkınca ne oluyor? Kimse hakeme itiraz edemiyor. Kötü oynuyorsak bir bahane olarak bunu sunmayız. Beşiktaş'ın bir yıpratma dönemine girilmişse Beşiktaş hesabını sorar. Derbi maçlarında yabancı VAR hakemlerini uygulamaya başlayın dedik. Sayın TFF başkanı bunu sıcak karşıladı ve Kulüpler Birliği'nin tüm üyeleri hem fikir olduğunu beyan etti. Kulüpler Birliği'nde bu talep olumlu bulundu. Sadece yukarıdaki maçlara değil, aşağıdaki kritik maçlara da yabancı VAR hakemi gelsin dendi. Biz sayın başkanın bu düzenle uğraştığına inanıyoruz. Neler olduğunu biliyoruz. Diğer iki takımın hakem hatalarını konuşalım fikri kendi rüyaları. Başlamadan bitti. Bu lig iki takımın ligi değil. Böyle bir karar alınacaksa Beşiktaş 18 takımla birlikte alınsın der. Beşiktaş böyle işlerin içinde olmaz.

"Biz yapı olduğuna inanıyoruz. Bu yapı Süleyman Abi zamanından beri vardır. Bu yapı bir takıma çalışan bir yapı mıdır bunu bilemiyoruz ama Beşiktaş bu yapıdan en çok zarar gören kulüp olmuştur. Biz çıkıp hakkımızı arayacağız"

"KURDUĞUMUZ TAKIMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ"

"Çok iyi başladık ve sakatlığımız yoktu. Biz bu takımı çok güvenerek ve sıkıntılarla kurduk. 38 oyuncu gitti ve 8 oyuncu geldi. Geçtiğimiz yıldan müthiş bir travmadan çıkmış bir takım iskeleti vardı. Enkaz edebiyatı yapmadık. Arkadaşlarımla birlikte son geceye kadar oyuncu yollamak için uğraştık. Teknik her türlü eleştiride haklısınız. Cevaplanacak tek yer var saha. Burada bizim kadromuzda çok kilit üç oyuncumuz sakatlandı. Paulista bizim düşüşümüzde sakattı. Rashica sakatlandı sonrasında ve Immobile sakatlandı. Bu sporun içinde olan şeyler. Felix'in Lyon'daki oyun tarihe geçmiştir. Biz kurduğumuz takımdan şikayetçi değiliz ama şunu bilin, yapılan sekiz transferin hepsi hocamızın tespitleriyle yapılmıştır. Havlu atma lafını doğru bulmuyoruz. Benzer eleştiri yapılabilir ama bu takımla geçen seneki takım aynı değil. Bu takım refleksleri olan ve cevap verebilen bir takım. Biz en zor dönemi yaşadık. Bizim moral bozmamamız lazım. Tutulamayacak sözler vererek gelmedim. Amiral gemi futbol A takımı.

"GÖRÜŞMELERİMİZE BAŞLADIK"

"Ara transfer için Hüseyin bey ve scout ekibi hazırlıklarını bitirmiş durumda. Göndermemiz gereken oyuncularımız da var. Bütçemize uygun doğru hareketler içerisinde olacağımızı düşünüyoruz. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra görüşmelerimize başladık. Puan farkını bir an önce kapatmamız lazım. Spor bir anda her şeyi bırakmakla olmaz. Bize bütün raporlar geldi. Neyin ne olduğunu biliyoruz."