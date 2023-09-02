Hatayspor, Massanga Matondo'yu transfer etti
Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Kongolu orta saha oyuncusu Massanga Matondo'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, Arnavutluk ekibi FK Partizani ile şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki Matondo ile anlaşmaya vardı.
Matondo ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
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