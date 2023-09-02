Hatayspor, Massanga Matondo'yu transfer etti

Yayınlanma: 02.09.2023 - 15:13

Güncelleme: 02.09.2023 - 15:13

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, Arnavutluk ekibi FK Partizani ile şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki Matondo ile anlaşmaya vardı.

Matondo ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.