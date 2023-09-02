Hatayspor, Massanga Matondo'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Kongolu orta saha oyuncusu Massanga Matondo'yu kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 15:13
Hatayspor, Massanga Matondo'yu transfer etti
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, Arnavutluk ekibi FK Partizani ile şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki Matondo ile anlaşmaya vardı.

Matondo ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.


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