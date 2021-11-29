Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu
Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu
Alman ekibinden yapılan açıklamada, kulüp yönetiminin mevcut durumu ayrıntılı analiz ettikten sonra teknik direktör Pal Dardai’yın görevine son verme kararının alındığı ifade edildi.
Takımın yeni teknik direktörü Tayfun Korkut’un olacağı aktarılan açıklamada, 47 yaşındaki Türk teknik adamın yardımcılığını Ilya Aracic’ın yapacağı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada Korkut ve Aracic’in sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Hertha Berlin’in sportif direktörü Fredi Bobic, geçen sezon takımı zor bir dönemde alan ve ligde kalmayı başaran Dardai’ya teşekkür etti.
Bobic, Tayfun Korkut ile takıma yeni bir ivme kazandırmak istediklerini belirterek, " Tayfun bir takımı sadece istikrara kavuşturmayı değil, aynı zamanda titiz ve tutkuyla yaptığı çalışmasıyla ve kendi fikirleriyle geliştirebileceğini geçmişte göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Korkut daha önce Almanya’da Hannover 96, Bayer Leverkusen ve Stuttgart takımlarını çalıştırmıştı.
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