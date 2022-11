Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, teknik direktör Liam Rosenior ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada geçici antrenör Andy Dawson'a teşekkür edilirken takımın teknik kadrosunda yer alacağı ifade edildi.

We are delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as the club's new head coach on a two-and-a-half-year deal.



Welcome home, Liam! #hcafc