Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

İngiltere Championship ekibi Hull City, teknik direktör Liam Rosenior ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 14:51
Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu!
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, teknik direktör Liam Rosenior ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada geçici antrenör Andy Dawson'a teşekkür edilirken takımın teknik kadrosunda yer alacağı ifade edildi.


İngiltere Championship hull city Teknik Direktör Liam Rosenior

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