İbrahim Üzülmez'in babası hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu İbrahim Üzülmez'in babası Kemal Üzülmez, 83 yaşında organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2022 Çarşamba, 12:25
İbrahim Üzülmez'in babası hayatını kaybetti
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Kartepe ilçesine Arslanbey Şefkatiye Mahallesi’nde ikamet eden emekli nakliyeci Kemal Üzülmez (83), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez ile birlikte 6 çocuk babası, Kocaelispor eski başkanı merhum Hüseyin Üzülmez’in de amcasının oğlu olan Kemal Üzülmez’in cenazesi; ikindi namazına müteakip Şefkatiye Camisinde kılınacak namazın ardından Arslanbey Mezarlığı’nda toprağa verilecek.




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