İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho açıklaması: ‘Bizim için de at’

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe TV’de yayımlanan ‘Günün Röportajı’ programına konuk oldu.

İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"Milli ara hem takım için hem de benim için çok verimli geçti diyebilirim. Yani benim açımdan muhteşemdi. İki maçta da gol atmak çok güzeldi. Nitekim milli takımda iyi bir jenerasyonumuz var. Çok iyi uyum sağladık. Güzel gidiyoruz. İnşallah ileride de Dünya Kupası’na katılmak için elimizden geleni yapacağız. Zorlu zeminlerde oynadık, uzun yolculuklar yaptık ama sonucu güzel oldu."

"BU GOLLERE İHTİYACIM VARDI"

"Açıkçası hala belimde ağrılar var diyebilirim.(Gülerek) Zemin taş gibiydi. Sanki taşta oynuyormuşuz gibiydi, zorlu bir zemindi. Çok şükür ki sakatlık olmadan o maçı atlattık. Sonucu da güzel oldu. Bizim açımızdan zordu. İyi oyun oynadı, takım olarak çok iyiydik. Benim attığım golle 1-1’i bulduk ama takım olarak çok iyi mücadele ettik. Güzel bir sonuç aldık ve ben de bundan dolayı mutluyum."

"Milli takıma gitmeden önce de hırsım vardı. Ve bu gollere ihtiyacım da vardı. İnşallah burada da devam edebilirim. Gol attıkça gol atma isteğim de artıyor diyebilirim. Samsun deplasmanı da zor ki oradaki zemin de çok iyi değildi. Ama inşallah orada da gol atarım. Geçen sene deplasmanda asist yapmıştım, içeride gol atmıştım ve inşallah Samsun’a gol atarım."

MANCHESTER UNITED MAÇI AÇIKLAMASI

"Zorlu bir fikstüre gireceğiz. Samsunspor ardından Manchester United gibi zor maçlar var. Ama kadro kalitemiz buna yeterli diyebilirim. Çok önemli oyuncularımız var. Bu kadronun bu fikstürün üstesinden geleceğini düşünüyorum. Her maç zor, hiçbir maç kolay değil. Bazen kağıt üstünde kolay gördüğünüz maçlar zor olabiliyor, aynı şekilde zor gördükleriniz de bazen bir anda erkenden bitebiliyor. O yüzden biz her maça aynı konsantrasyonla çalışıp inşallah hepsinden üç puanla dönmeyi hedefliyoruz."

"Manchester United önemli bir takım. Yanılmıyorsam önemli de bir oyuncusu kırmızı kart görmüştü. Biz kendi evimizde oynuyoruz. Kendi evimizde kazanmak için maça çıkacağız, bu Fenerbahçe’nin genlerinde vardır. Kaldı ki kendi evimizdeki her maça kazanmaya çıkıyoruz, rakip kim olursa olsun! Fenerbahçe, çok büyük kulüplere karşı burada galibiyetler aldı, Chelsea FC gibi… Bu eski genlerimizi yakalamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe gerçek anlamda çok büyük bir kulüp. Bunu tekrardan göstermemiz gerekiyor."

SZYMANSKI VE LIVAKOVIC MÜCADELESİ

"Milli takımlara giden oyuncular milli aradan iyi döndü. İnşallah takım için de iyi geçer. Sebastian Szymanski ve Dominik Livakovic ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Sebastian ile konuştum o ‘kırmızı kart’ dedi, Livakovic ‘kırmızı değil’ dedi -Polonya-Hırvatistan müsabakanın 76. dakikasında Livakovic’in, Lewandowski'ye yaptığı müdahale- Ben de kırmızı kart olmadığını düşünüyorum. Bence orada hatalı bir karar oldu."

"Fikstür yoğun tabii ama biz artık alıştık bu şekilde olmasına. Herhalde uzunca bir süredir tatil yapmıyorum. Bu sene başı da milli takımdan döndük, çocuk oldu vs. hiç izin yapamadım. Yoğun geçiyor, fikstür de yoğunlaştı. İnşallah biz de bir ara tatil yaparız.(Gülerek) Hepsi bir yana bu yoğun fikstür futbolculara yarıyor diyebilirim. Şöyle ki oynamayan bir oyuncu diğer maç oynayabiliyor, fikstür çok yoğun olduğu için. O nedenle herkesin oynadığı bir fikstür takımların daha işine geliyor diyebilirim."

"İNŞALLAH HAT-TRICK NASİP OLUR"

"Evlilikte de her şey yolunda, çocuklar da çok şükür büyüyor. Can baya büyüdü, Ata daha şu an çok küçük tabii. Yavaş yavaş o da büyüyor. Henüz maça gelmedi, çok erken. İnşallah onu maça getiririm. Can’ın ilk geldiği maçta kupa almıştım. Kadıköy’e ilk geldiği maçta gol atmıştım. İnşallah Ata’ya da nasip olur."

"İnşallah olur. Uzun zamandan beri düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde hat-trick yapmıştım. Hep kendime diyorum, ‘Bir daha ne zaman yapacaksın?’ Kendimi motive etmeye, şartlamaya çalışıyorum ama bazen de şartlayınca olmuyor. İnşallah hat-trick yaparım. Hat-trick yapmak da çok güzel bir duydu. İnşallah ilerleyen zamanlarda nasip olur."

"HOCA TEBRİK ETTİ"

“Milli takımda attığım golleri Hoca gördü, tebrik etti ve ‘Çok güzel goldü’ dedi. Ben de teşekkür ettim. ‘Bizim için de at’ dedi, ben de ‘İnşallah’ dedim. Samsun’da inşallah golle başlarım. Samsun’un da Atamızdan dolayı bizde ayrı bir yeri vardır. İnşallah orada bir gol daha atarım.”

"Taraftarımız sürekli benim yanımda. Bana karşı hep desteklerini sunuyorlar. Ben de bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Burada zor zamanlar geçirdiğim anlar da oldu ama bunun üstesinden hep beraber geldik. Onlar beni yukarı yükselttiler, yani bir üst seviyeye çıkardılar. Onlara teşekkür ederim. Hep yanımdalar. Onlar ‘İrfan İrfan’ diye bağırdıkça benim tüylerim diken diken oluyor. Bundan sonra da inşallah onlara layık bir şekilde performansımı göstermeye devam edeceğim."