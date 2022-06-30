İspanyollar duyurdu! 'Marcao, Sevilla ile anlaştı!'
Galatasaray forması giyen Marcao'nun, transfer için Sevilla ile anlaşma sağladığı aktarıldı.
Galatasaray'da uzun süredir transferi gündemde yer alan Marcao için, İspanya'dan bir haber gündeme oturdu.
İspanyol AS'ta yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcunun, Sevilla ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı aktarıldı.
26 yaşındaki futbolcunun, Brezilya'da Endülüs ekibine transferinin tamamlanmasını beklediği belirtildi.
Öte yandan Galatasaray ile Sevilla arasındaki görüşmelerin de devam ettiği ifade edildi.
Ocak 2019'da 4 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Marcao, sarı-kırmızılı forma altında 141 resmi maçta görev aldı.
Video Haberler
- Türkiye'nin NATO pazarlığının perde arkası
- 250 bin TL’lik tazminat davası
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
- 'İçimizden bir parça koptu'
- 'Gerçek enflasyona duyarlı bir artış olmalı'
- Zamlar tatlıcıların tadını kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- 'Çok kısa ve yırtmaçlı etek giyilmesin'
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Ceyhan: Bu üç semptoma dikkat edin
- Mahmut Efendi nasıl ölmedi
- Cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı
- 'Ne hale geldiler!'
- 'Bedenimden parça kopmuş gibi...'
- İşte otoyollardaki yeni hız sınırı