İtalya'da müthiş maç! Mourinho, geceye damga vurdu
Roma, yenik duruma düştüğü maçta Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımda Jose Mourinho kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Roma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Başkentteki mücadelede 2-2 sona erdi.
Igor Tudor'un takımı 5' Antonin Barak, 20' Adrien Tameze ile skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıda puan için yüklenen Roma, genç oyuncuları 65' Cristian Volpato ve 84' Edoardo Bove'dan gelen gollerle 1 puanı kurtardı.
Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligde üst üste 3. kez berabere kaldı ve 41 puana yükseldi.
Geceye damga vuran isim Jose Mourinho oldu. Portekizli teknik adam itirazları nedeniyle 90+1'de kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Sinirlerine hakim olamayan Mourinho'nun maç topunu stadın dışına gönderdiği görüldü.
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