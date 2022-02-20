İtalya'da müthiş maç! Mourinho, geceye damga vurdu

20 Şubat 2022 Pazar, 09:47

İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Roma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Başkentteki mücadelede 2-2 sona erdi.

Igor Tudor'un takımı 5' Antonin Barak, 20' Adrien Tameze ile skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıda puan için yüklenen Roma, genç oyuncuları 65' Cristian Volpato ve 84' Edoardo Bove'dan gelen gollerle 1 puanı kurtardı.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligde üst üste 3. kez berabere kaldı ve 41 puana yükseldi.

Geceye damga vuran isim Jose Mourinho oldu. Portekizli teknik adam itirazları nedeniyle 90+1'de kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Sinirlerine hakim olamayan Mourinho'nun maç topunu stadın dışına gönderdiği görüldü.