Jorge Jesus için çarpıcı iddia!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 16:31

Güncelleme: 07.06.2023 - 16:31

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu.

Suudi Arabistan'dan Ar Riyadiyah'ın haberine göre; Jorge Jesus, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıllık anlaşmaya vardı.

10 MİLYON EURO MAAŞ

Jorge Jesus, Suudi Arabistan milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıl ve 10 milyon euro maaş alacak; Jesus'un son sezonu için opsiyonu olduğu ve kontratını tamamlaması halinde toplam 30 milyon euro para kazanacağı belirtildi.

68 yaşındaki teknik adam, 2022-23 sezonunun başında Fenerbahçe'nin başına geçti. 51 maçlık periyotta 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2.20 puan ortalaması tutturdu.