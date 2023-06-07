Jorge Jesus için çarpıcı iddia!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek teknik direktör Jorge Jesus için Suudi Arabistan basını ilginç bir iddia ortaya attı.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu.
Suudi Arabistan'dan Ar Riyadiyah'ın haberine göre; Jorge Jesus, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıllık anlaşmaya vardı.
10 MİLYON EURO MAAŞ
Jorge Jesus, Suudi Arabistan milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıl ve 10 milyon euro maaş alacak; Jesus'un son sezonu için opsiyonu olduğu ve kontratını tamamlaması halinde toplam 30 milyon euro para kazanacağı belirtildi.
68 yaşındaki teknik adam, 2022-23 sezonunun başında Fenerbahçe'nin başına geçti. 51 maçlık periyotta 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2.20 puan ortalaması tutturdu.
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