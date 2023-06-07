Jorge Jesus için çarpıcı iddia!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek teknik direktör Jorge Jesus için Suudi Arabistan basını ilginç bir iddia ortaya attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 16:31
Jorge Jesus için çarpıcı iddia!
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu.

Suudi Arabistan'dan Ar Riyadiyah'ın haberine göre; Jorge Jesus, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıllık anlaşmaya vardı.

10 MİLYON EURO MAAŞ 

Jorge Jesus, Suudi Arabistan milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıl ve 10 milyon euro maaş alacak; Jesus'un son sezonu için opsiyonu olduğu ve kontratını tamamlaması halinde toplam 30 milyon euro para kazanacağı belirtildi.

68 yaşındaki teknik adam, 2022-23 sezonunun başında Fenerbahçe'nin başına geçti. 51 maçlık periyotta 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2.20 puan ortalaması tutturdu.


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