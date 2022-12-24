Jorge Jesus: 'Liderliği kaybedeceğiz mi bilmiyorum ama...'

24 Aralık 2022 Cumartesi, 22:40

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, bu sene aldıkları mağlubiyetlerin, takımın bir kişi eksikken olduğunu söyledi.

Jesus, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın iki farklı kısmının bulunduğunu belirterek, "İlki 11'e 11 oynanan kısım. Bu kısımda Fenerbahçe gole daha yakındı. İlk 45 dakikada kalesinde tehlike gören takım Trabzonspor'du. King ve Ferdi'nin bireysel olarak oyunlarıyla girdiğimiz pozisyon var. Kırmızı kart sonrası işler zorlaştı." dedi.

Sahada 10 kişi kalmalarından çok kısa süre sonra gol yediklerini vurgulayan Jesus, "10 kişi oynamak için gerekli düzenlemeleri yapmadan gol yedik. Bizim için önemli nokta son 3 maçta 3 kırmızı kart gördük. Bu sene aldığımız mağlubiyetler takım bir kişi eksikken oldu." diye konuştu.

"Kırmızı kartlar daha kesin pozisyonda verilmeli"

Jesus, bir soru üzerine kırmızı kart görmelerinin zaman zaman oyunculardan veya hakemlerden kaynaklandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hakem konusunda Crespo'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili bir şey diyemem. Ama Batshuayi ve Pedro'nun kolay kırmızı kartla atıldığını düşünüyorum. Şampiyonla Ligi'nde İsmail'in kırmızı kart gördüğü pozisyondan itibaren aramızda bunu konuştuk. Hala kontrol edemediğimiz durum. Bazen oyuncular duygusal kontrolü kaybediyor, bazen de hakemler de kolay kırmızı kart gösteriyor. Kırmızı kart daha kesin pozisyonlarda verilmeli. Liderliği kaybedeceğiz mi bilmiyorum ama en önemlisi sezon bitiminde lider olmak."

Fenerbahçe'nin bu sezon ligin çoğu haftasında hakkıyla, oynamış olduğu güçlü oyunuyla lider olduğunu kaydeden Jesus, "Aldığımız mağlubiyetler kırmızı kartla. Bazıları şüpheli pozisyonlar. Şüpheli pozisyonda hakemler Fenerbahçe'ye gösterebiliyor. Kırmızı kart gördüğümüz 5. maç. Trabzonspor da iyi bir takım. Güzel atmosfer vardı. Henüz hafta bittiğinde ligdeki pozisyonumuz ne olacak, Galatasaray maçı ne olacak bilmiyorum. Avrupa'da son 16'dayız. Ligde şampiyonluk için savaşıyoruz. Sadece 3 puan kaybettik. Şampiyon olmak istiyorsanız yaşadığınız zorlukların üstesinden gelmelisiniz. Salı günü telafi etmeye çalışacağız. Ligde 5-6 takım sonuna kadar şampiyonluğu kovalayabilir. Çekişmeli bir lig. Fenerbahçe, bu takımlar arasında, ne onlardan iyi ne kötü." değerlendirmesinde bulundu.