Jorge Jesus rapor verdi: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae Everton yolcusu

22 Haziran 2022 Çarşamba, 09:01

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la anlaşma sağlanması sonrası yeni sezon için transfer çalışmaları hız kazandı.

Portekizli teknik direktörün raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilerde ilk ayrılığın gerçekleşmesinin yakın olduğu öğrenildi.

KIM MIN-JAE İNGİLTERE’YE

Abdülkerim Bardakçı’yı alternatif olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, çok yoğun teklifler aldığı başarılı stoperi Kim Min-jae’yi de göndermeye hazırlanıyor.

İngiliz kulüplerinin yakın ilgisinin olduğu bilinen Güney Koreli futbolcu için 23 milyon Euro olan fesih bedelinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’ın ödeyeceği belirtiliyor.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.